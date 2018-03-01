Fenerbahçeli taraftarlar Vodafone Park'a ulaştı
OTOBÜS CAMLARI KIRILMADI
Pazar günü Beşiktaş'a giden Fenerbahçe taraftarları alışılanın aksine otobüs camlarını kırmadan, olay çıkarmadan deplasmanda yerini almıştı. Her derbide deplasmana giden rakip takım taraftarlarının olay çıkarması, otoübüs camı kırması, gözaltına alınması gibi olayların yaşandığı derbi ortamlarının aksine bir kez daha olaysız bir deplasman yolculuğu yaşandı.
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