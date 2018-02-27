SÜPER Lig'deki kritik derbide Beşiktaş'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında avantajın yanı sıra pek çok istatistiki üstünlüğünü de yitirdi. Kazanması halinde Beşiktaş'a 6 puan fark yapacak olan sarı-lacivertli takım, kaybederek ezeli rakibine yakalanmakla kalmadı, averajla 3. sıraya geriledi. Ayrıca ligin ilk yarısında 2-1 galip bitirdiği maçın rövanşında 3-1 yenilerek sezon sonunda puan eşitliğinde bakılacak ikili averajda üstünlüğü de Kartal'a kaptırdı. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı 9 maçlık 'yenilmezlik' serisi sona eren Fenerbahçe, Beşiktaş'a 5 yıl sonra öne geçtiği bir derbide mağlup oldu.



KARİZMA SARSILDI

Sarı -laci vertliler sergilediği 'etkisiz' futbolla da gelecek için alarm verdi. Ligde 15 maç sonra yenilgi ile tanışan Kocaman ve ekibi, pas, korner, şut gibi pek çok istatistikte ortalamasının yarısına bile ulaşamadı. İşte 'kara tablo' diye nitelenebilecek o rakamlar:



SARI-lacivertliler 65 maç aradan sonra ilk yarısını önde kapattığı bir maçtan yenik ayrıldı. Daha önce soyunma odasına devrede önde girdiği 65 karşılaşmadan 58'ini kazanırken, 7'sinde ise berabere kalmıştı. Kanarya bu sezon ilk yarıyı önde tamamladığı 9 lig maçında 8 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken ilk kez Beşiktaş'a kaybetti.



AYKUT Kocaman'ın öğrencileri sezon başından bu yana en çok faul yaptığı ikinci karşılaşmasını (22 faul) oynadı. İlk yarıda Ülker Stadı'ndaki Beşiktaş derbisinde de yine 22 faul yapılmıştı. Sarı-lacivertli oyuncular sadece ilk yarıda 13 faulle oynadı. Beşiktaş ise maç boyunca 9 faul yaptı.



KANARYA bu sezon ligde en az isabetli pas yaptığı (227) ve en düşük pas yüzdesi yakaladığı maçı oynadı (yüzde 67). Vodafone Park'ta Beşiktaş 764 kez topla buluşup 566 pas yaparken; Fenerbahçe ancak 502 kez topla buluşup 340 pas deneyebildi.



BEŞİKTAŞ karşısında öne geçtiği derbiyi kaybeden Fenerbahçe, 112 maç sonra bir ilk yaşadı. Son olarak 17 Ağustos 2013'te Konyaspor'a karşı Süper Lig'in ilk haftasında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra derbiye kadar üstünlük kurduğu 112 maçta yenilgi yüzü görmemişti. (97 galibiyet, 15 beraberlik).



Beşiktaş-Fenerbahçe arasındaki son 25 derbide ilk golü atan takım sadece 2 kez mağlup olmuştu. Fenerbahçe bu rakamı önceki gün 3'e taşıdı. Sarı-lacivertliler ayrıca Süper Lig'de oynadığı son 45 derbide 3'üncü kez kalesinde üç ve daha fazla gol gördü... Bu karşılaşmaların tamamında rakibi Beşiktaş'tı!



Beş yıl sonra Beşiktaş'a karşı öne geçtiği bir derbiyi kaybetti. En son 3 Mart 2013'te o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki maçın 24. dakikasında Moussa Sow'un golüyle 1-0 öne geçen Kanarya, o maçta da üstünlüğünü koruyamamış ve Olcay Şahan'ın santrası yapılmayan golüyle rakibine 3-2 kaybetmişti. Daha sonra Beşiktaş'la oynadığı ve öne geçtiği 7 resmi derbide de yenilgi yüzü görmemişti.



Bu sezon ligde skor üstünlüğünü yakaladığı müsabakalarda 11'inci puanını yitirdi. Bu 2009-10 sezonundan sonra öne geçip, en fazla puan kaybettiği dönem... Göztepe, Kayserispor, Osmanlıspor ve Gençlerbirlği maçlarında da öne geçen sarı-lacivertliler beraberlikle yetinmişti. Beşiktaş karşısında ise sahadan puansız ayrıldı. Kanarya, 2009-10'da Christoph Daum yönetiminde öne geçtiği maçlarda 12 puan kaybetmiş ve sezonu 2. sırada tamamlamıştı.