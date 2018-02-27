İzlerken defans yapıyorum! – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    İzlerken defans yapıyorum!

    İzlerken defans yapıyorum!

    Fenerbahçeli taraftarlar, ’daki derbide “korkak futbol oynattığı” gerekçesiyle ’ı sosyal medyadan topa tuttu

    *'ın iki taktiği var: Golü atınca yaslan geriye. Geriye düşünce sarıl Valbuena'ya, @fbrepublicorg

    * Alex de Souza: Rezaletin bir adım ötesi komikliktir. @roxrenti

    * Aykut Kocaman'ın hayalindeki 11: 2 kaleci, 8 defans, 1 defansif orta saha. @Eric_Rulala

    * 4-0'dan sonra 5. golü arayan 'ın ve "Golü erken bulduk, yaslandık. Maç döndü" diyen Aykut Kocaman'ın Fenerbahçesi. Fark ortada. @feneriolog

    * Zico, Daum, Ersun Yanal dönemlerinde Fenerbahçe maçlarını babamla koltuğa uzanıp salonda izlerdik. Aykut Kocaman sayesinde önce holden izlemeye çekildik. maçında da 8. dakikadan sonra mutfak aralığından izledik. Bize bile defans yaptırıyorsun Aykut Kocaman! @burak37340

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:27
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