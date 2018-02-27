İzlerken defans yapıyorum!
Fenerbahçeli taraftarlar, Vodafone Arena’daki derbide “korkak futbol oynattığı” gerekçesiyle Aykut Kocaman’ı sosyal medyadan topa tuttu
*Aykut kocaman'ın iki taktiği var: Golü atınca yaslan geriye. Geriye düşünce sarıl Valbuena'ya, @fbrepublicorg
* Alex de Souza: Rezaletin bir adım ötesi komikliktir. @roxrenti
* Aykut Kocaman'ın hayalindeki 11: 2 kaleci, 8 defans, 1 defansif orta saha. @Eric_Rulala
* 4-0'dan sonra 5. golü arayan Ersun Yanal'ın Fenerbahçesi ve "Golü erken bulduk, yaslandık. Maç döndü" diyen Aykut Kocaman'ın Fenerbahçesi. Fark ortada. @feneriolog
* Zico, Daum, Ersun Yanal dönemlerinde Fenerbahçe maçlarını babamla koltuğa uzanıp salonda izlerdik. Aykut Kocaman sayesinde önce holden izlemeye çekildik. Beşiktaş maçında da 8. dakikadan sonra mutfak aralığından izledik. Bize bile defans yaptırıyorsun Aykut Kocaman! @burak37340
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:27
-
Başakşehir liderliği Galatasaray'a bıraktı
Toplam 6
Yorum
Vartolu Liderliğe el koymuş bulunmaktayız Artık adımızı Şanpiyon olarak yazdıracagız !
-
Portekiz'de Quaresma fırtınası!
Toplam 4
Yorum
whisperer Evet Ricardo iyi oynadı, ama karşısında bi sol bek kalmadıktan sonra.. İsmail sakatlanana kadar Q7 sahada yoktu, sağbek sola geçince coştu..
-
G.Saray'a transfer yasağı şoku!
Toplam 3
Yorum
serdar Gsli arkadaş transfer yasağı değilde Avrupaya gitmeme cezası alacak gibisiniz şanslısınız. Ha avrupada varlığınız ha yokluğunuz fark yok
İzlerken defans yapıyorum! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.