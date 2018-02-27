İzlerken defans yapıyorum!

*Aykut kocaman'ın iki taktiği var: Golü atınca yaslan geriye. Geriye düşünce sarıl Valbuena'ya, @fbrepublicorg

* Alex de Souza: Rezaletin bir adım ötesi komikliktir. @roxrenti

* Aykut Kocaman'ın hayalindeki 11: 2 kaleci, 8 defans, 1 defansif orta saha. @Eric_Rulala

* 4-0'dan sonra 5. golü arayan Ersun Yanal'ın Fenerbahçesi ve "Golü erken bulduk, yaslandık. Maç döndü" diyen Aykut Kocaman'ın Fenerbahçesi. Fark ortada. @feneriolog

* Zico, Daum, Ersun Yanal dönemlerinde Fenerbahçe maçlarını babamla koltuğa uzanıp salonda izlerdik. Aykut Kocaman sayesinde önce holden izlemeye çekildik. Beşiktaş maçında da 8. dakikadan sonra mutfak aralığından izledik. Bize bile defans yaptırıyorsun Aykut Kocaman! @burak37340