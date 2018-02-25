Kimsenin parasına ihtiyacımız olmayacak – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Kimsenin parasına ihtiyacımız olmayacak

    Kimsenin parasına ihtiyacımız olmayacak
    Fenerbahçe Başkanı , Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret etti. Yıldırım, "Hedef 1 Milyon Üye" kampanyası çerçevesinde 50 bin üyeye ulaştıklarını, 1 milyona gelindiği zaman ise Fenerbahçe'nin kimsenin parasına ihtiyacı olmayacağını söyledi. Yıldırım, projenin son durumu hakkında bilgi vererek "Temsilci ve normal üye sayısında 50 bine ulaşıldı. Aslında 1 milyona ulaşıldığı zaman ki bu bir senede, iki senede de olmaz. Bir de 'nin ekonomik şartları ve insanların durumları belli. Maçların daha çekişmeli geçmesi durumunda belki insanlar takviye yapılması için katkı sağlayacaklardır. Proje tam olarak hayata geçtiğinde kulübün hiç kimsenin parasına ihtiyacı kalmayacak. Tamamen kendi kendine idare edecek" şeklinde konuştu.

    Konya Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret eden başkan üyelerle keyifli sohbetlerde bulundu. Proje hakkında görüş alışverişleri yapıldı.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:41
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