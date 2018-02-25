Kadroda 2 eksik var – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Kadroda 2 eksik var

    Kadroda 2 eksik var
    Sarı-lacivertli takımda ayak parmağındaki sakatlığı süren Hollandalı forvet Vincent Janssen ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, derbide forma giyemeyecek. İyileşen ve hafta içi antrenmanlara başlayan ile geçen hafta mide rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen kaleci ise alındı.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:06
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