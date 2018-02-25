Fenomen kuzu Alex – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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HEPSİ
    25 Şubat 2018, Pazar
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    Fenomen kuzu Alex

    Fenomen kuzu Alex
    Konya'da restoran işletmeciliği yapan Hüseyin Çınalı'nın yanından ayırmadığı kuzusu "Alex de Çınalı", sosyal medyada beğeni topluyor. Çınalı'nın, 10 günlükken bir besi çiftliğinde görüp beğenerek aldığı ve 'nin eski futbolcusu Alex'e olan sevgisi nedeniyle "Alex de Çınalı" adını verdiği kuzusu, 5 aylık oldu. maç yayınlarını kaçırmayan, spor salonunda çalışan kuzu Alex, sosyal medyada izlenme oranları arttıkça, 'fenomen' olma yolunda ilerliyor.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:43
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