‘Savaşmaya hazır ordu gibi'
Kasığında ağrı bulunan Valbuena, dünkü idmana çıkmadı. Ancak Fransız oyuncunun önemli bir şeyi yok. Aykut Kocaman, hücuma yönelik hamlelerini başlatmak üzere derbide Valbuena'yı kenarda tutacak; tecrübeli futbolcu, Giuliano ve Fernandao'yu topla buluşturmaya çalışacak. Valbuena, twitter'dan "Like an army ready for the fight" (Savaşmaya hazır ordu gibi) mesajını paylaşıp Beşiktaş'a gözdağı verdi.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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