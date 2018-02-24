‘Savaşmaya hazır ordu gibi' – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    ‘Savaşmaya hazır ordu gibi'

    ‘Savaşmaya hazır ordu gibi'
    Kasığında ağrı bulunan Valbuena, dünkü idmana çıkmadı. Ancak Fransız oyuncunun önemli bir şeyi yok. Aykut Kocaman, hücuma yönelik hamlelerini başlatmak üzere derbide Valbuena'yı kenarda tutacak; tecrübeli futbolcu, Giuliano ve Fernandao'yu topla buluşturmaya çalışacak. Valbuena, twitter'dan "Like an army ready for the fight" (Savaşmaya hazır ordu gibi) mesajını paylaşıp 'a gözdağı verdi.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:30
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