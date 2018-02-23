Valbuena'nın son durumu belli oldu! Derbide oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena ile alakalı akşam saatlerinde çıkan sakatlık haberini sarı-lacivertli yetkililer yalanladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Valbuena bugünkü antrenmanda yer almış ve midesinde ağrı hissettiği için yarın hastahanede kontrol edilecektir. Sakatlık şeklinde çıkan haberler doğru değildir."