Rekabette Kocaman önde
Kocaman, 19 kez rakip olduğu Güneş’e karşı zaferlerde önde
Pazar günü oynanacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki rekabet hocalara da yansıyacak. İki usta çalıştırıcının bugüne kadarki kapışmalarında Aykut Kocaman'ın Şenol Güneş'e karşı galibiyet sayısında 2 farkla üstünlüğü var. Kocaman ile Güneş, 16'sı lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 19 kez takımlarının başında rakip oldu. Söz konusu maçlarda Kocaman'ın ekipleri 8 galibiyet elde etti. Şenol Güneş ise Kocaman'a karşı saha kenarında 6 galibiyet yaşadı.
Son 7 maçı kaybetmedi
5 maçta ise eşitlik bozulmadı. İki hoca, ilk kez, 23 Ocak 2005'te Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi. Bu maçta Güneş'in çalıştırdığı Trabzon, Kocaman'ın ekibi Malatya'yı 2-0'la geçerek tur atladı. Kocaman, F.Bahçe'de ise Güneş'e karşı başarılı bir performans ortaya koydu. Kocaman'ın F.Bahçe'si, Trabzon ve Beşiktaş'ın bşında olduğu son 7 maçta Güneş'e zafer vermedi.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 21:51
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
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