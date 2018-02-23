Rekabette Kocaman önde

Pazar günü oynanacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki rekabet hocalara da yansıyacak. İki usta çalıştırıcının bugüne kadarki kapışmalarında Aykut Kocaman'ın Şenol Güneş'e karşı galibiyet sayısında 2 farkla üstünlüğü var. Kocaman ile Güneş, 16'sı lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 19 kez takımlarının başında rakip oldu. Söz konusu maçlarda Kocaman'ın ekipleri 8 galibiyet elde etti. Şenol Güneş ise Kocaman'a karşı saha kenarında 6 galibiyet yaşadı.

Son 7 maçı kaybetmedi

5 maçta ise eşitlik bozulmadı. İki hoca, ilk kez, 23 Ocak 2005'te Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi. Bu maçta Güneş'in çalıştırdığı Trabzon, Kocaman'ın ekibi Malatya'yı 2-0'la geçerek tur atladı. Kocaman, F.Bahçe'de ise Güneş'e karşı başarılı bir performans ortaya koydu. Kocaman'ın F.Bahçe'si, Trabzon ve Beşiktaş'ın bşında olduğu son 7 maçta Güneş'e zafer vermedi.