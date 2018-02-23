Rekabette Kocaman önde – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Rekabette Kocaman önde

    Rekabette Kocaman önde

    Kocaman, 19 kez rakip olduğu Güneş’e karşı zaferlerde önde

    Pazar günü oynanacak ile arasındaki rekabet hocalara da yansıyacak. İki usta çalıştırıcının bugüne kadarki kapışmalarında 'ın 'e karşı galibiyet sayısında 2 farkla üstünlüğü var. Kocaman ile Güneş, 16'sı lig, 3'ü olmak üzere 19 kez takımlarının başında rakip oldu. Söz konusu maçlarda Kocaman'ın ekipleri 8 galibiyet elde etti. ise Kocaman'a karşı saha kenarında 6 galibiyet yaşadı.

    Son 7 maçı kaybetmedi
    5 maçta ise eşitlik bozulmadı. İki hoca, ilk kez, 23 Ocak 2005'te maçında karşı karşıya geldi. Bu maçta Güneş'in çalıştırdığı , Kocaman'ın ekibi 'yı 2-0'la geçerek tur atladı. Kocaman, F.Bahçe'de ise Güneş'e karşı başarılı bir performans ortaya koydu. Kocaman'ın F.Bahçe'si, ve 'ın bşında olduğu son 7 maçta Güneş'e zafer vermedi.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:51
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