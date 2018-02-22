Daum: F.Bahçe için 1 puan iyi – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Daum: F.Bahçe için 1 puan iyi

    Daum: F.Bahçe için 1 puan iyi

    , derbinin her sonuca açık olduğunu söyledi

    F.Bahçe ve 'ı çalıştıran Alman teknik adam, "Takımların sakin kalması skoru belirleyecektir. Beşiktaş kazanmak zorunda. F.Bahçe ise 1 puanla dönse bile kötü olmaz" değerlendirmesinde bulundu. Daum, Kocaman için de "Başarılı bir hoca. Yaptıkları ortada" dedi.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:08
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