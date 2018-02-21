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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    gezmelerde...

    <a href="/index/janssen?id=4d937f98-c44e-4e91-ab96-1b55ed5c9820" class="" rel="tag">Janssen</a> gezmelerde...

    Kız arkadaşıyla bir mağazada alışveriş yapan Vincent Janssen, mağaza çıkışı görüntülendiğini fark edince panikledi.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:03
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