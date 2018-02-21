Janssen gezmelerde...
Kız arkadaşıyla bir mağazada alışveriş yapan Vincent Janssen, mağaza çıkışı görüntülendiğini fark edince panikledi.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:03
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Heynckes'ten Beşiktaş'a övgü
Toplam 13
Yorum
bjk advers Olabilir sen GS'liysen iki maçta REALDEN 10 GOL YEMİŞ BU ALANDA REKOR KIRMIŞ BİR TAKIMIN TARAFTARI OLARAK MI YORUM YAPIYORSUN !
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Heynckes'ten Beşiktaş'a övgü
Toplam 13
Yorum
bjk advers Bizim 5 yediğimiz bir takımdan Fener kaç tane yerdi acaba ? Vardar'a yenilip devre dışı kalmış takımların taraftarlarımı konuşuyor !
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Heynckes'ten Beşiktaş'a övgü
Toplam 13
Yorum
bjk advers Bekleyeceğiz sizi de göreceğiz !
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