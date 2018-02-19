Her gece dua ediyorum

Yaptığı üç kritik kurtarışla Alanya galibiyetinin mimarlarından olan Carlos Kameni, “Biz Fenerbahçe’ye tutku ile bağlıyız. Tanrı’ya her gece şampiyonluk için dua ediyorum” dedi

Alanyaspor maçına kadar ligde görev aldığı 6 maçta 7 gol yiyerek kafalarda soru işareti oluşturan Carlos Kameni, kendini affettirdi. Volkan'ın hastalanmasıyla Alanyaspor önünde şans bulup yüzde yüzlük üç kurtarış yapan Kamerunlu file bekçisi, herkesin takdirini kazandı.



Kameni, takım olarak futbola ve Fenerbahçe'ye tutku ile bağlı olduklarını, serilerini Beşiktaş'ı yenerek devam ettirmek istediklerini belirterek, "Engelleri aşabilme kapasitesi yüksek bir takımız. İyi bir çalışma haftası geçirerek derbiyi kazanmak istiyoruz. Tanrı'ya her geçe şampiyonluk için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.