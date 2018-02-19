Her gece dua ediyorum
Yaptığı üç kritik kurtarışla Alanya galibiyetinin mimarlarından olan Carlos Kameni, “Biz Fenerbahçe’ye tutku ile bağlıyız. Tanrı’ya her gece şampiyonluk için dua ediyorum” dedi
Kameni, takım olarak futbola ve Fenerbahçe'ye tutku ile bağlı olduklarını, serilerini Beşiktaş'ı yenerek devam ettirmek istediklerini belirterek, "Engelleri aşabilme kapasitesi yüksek bir takımız. İyi bir çalışma haftası geçirerek derbiyi kazanmak istiyoruz. Tanrı'ya her geçe şampiyonluk için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:14
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Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
Her gece dua ediyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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