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    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Emrin başım üstüne

    Emrin başım üstüne

    Aykut hoca, önünde ilk onbirde başlattığı Valbuena’dan bu kez doğruları yapmasını ve topu alınca Giuliano’yla buluşturmasını istedi. O da denileni yaptı, basit oynadı; şova kaçmadı, sambacıya da golü attırdı

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Aytemiz karşısında ilk 11'de oynattığı 'yla maçtan önce özel bir konuşma yaptığı ortaya çıktı. Sarı- lacivertli hocanın, bildiğini okuduğu ve takım savunmasına katkı vermediği için birçok maçta kızağa çektiği Fransız yıldıza, "Verdiğim bu şansı iyi kullan ve doğru oyunu oyna" derken, paslarıyla da Giuliano'yu bulmasını istedi. Bu kez oyun planına sadık kalmaya çalışan Valbuena, zaman zaman hatalar yapsa da iyi iş çıkardı, ilk golde Giuliano'ya asist yaparak takdiri hak etti.

    ARTIK KADIKÖY TOPÇUSU
    Kocaman'ın, başkentte 1-1 biten Osmanlı maçından sonra "hamle topçusuna" dönüştürdüğü Valbuena'nın bundan sonra Kadıköy'deki maçlarda ilk 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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