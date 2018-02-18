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    18 Şubat 2018, Pazar
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    ’ler 1-0 kazandı

    U21’ler 1-0 kazandı
    takımı, ligin 22'inci haftasında 'da Aytemiz 'u konuk etti. 'nde oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 13'üncü dakikada Yusuf'un attığı golle 1-0 kazandı ve üç puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe , Alanya karşısıda aldıkları bu galibiyetle puanını 40'a yükseltti.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:10
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