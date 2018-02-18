Fenerbahçe'den bilet açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazar günü Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacakları derbi maçın biletleri için taleplerin sona erdiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili taraftarların yoğun bilet talebinde bulunduğu belirtildi. Deplasman biletlerinin sınırlı olmasından dolayı yeni taleplerin kabul edilmeyeceği ifade edildi.
Başvuru sırasına göre taleplerin değerlendirileceği ve olumlu sonuçlanan başvurularla ilgili taraftara bilgi verileceği kaydedildi.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:29
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Beşiktaş, Münih yolcusu
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ hakımızda hayırlısı inşallah iyi bir sonuçla geri döneriz başarılar BEŞİKTAŞIM ! gurup maçlarında bukalemunları sevindirmedin yine yap !
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Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi!
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ bahsedilen 2 penaltıdan çok önce verilmesi gereken 2 sarı kart var konyaya verilse 9 kişi kalan konya o pozisyonları zor bulur doğru mu ?
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Babel’e terbiyesizlik!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ inşallah suç duyurusunda bulunur babel taraftar felan değil bu velet görsün dünyanın kaç bucak olduğunu
Fenerbahçe'den bilet açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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