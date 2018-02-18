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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Fenerbahçe'den bilet açıklaması

    Fenerbahçe'den bilet açıklaması

    Fenerbahçe Kulübü, 'de 25 Şubat Pazar günü 'la deplasmanda karşılaşacakları derbi maçın biletleri için taleplerin sona erdiğini duyurdu.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta oynanacak maçıyla ilgili taraftarların yoğun bilet talebinde bulunduğu belirtildi. Deplasman biletlerinin sınırlı olmasından dolayı yeni taleplerin kabul edilmeyeceği ifade edildi.

    Başvuru sırasına göre taleplerin değerlendirileceği ve olumlu sonuçlanan başvurularla ilgili taraftara bilgi verileceği kaydedildi.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:29
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