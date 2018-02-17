Aklımızdan çıkmıyor
Ülkesinin basınına konuşan Şilili futbolcu, “3 yıldır şampiyon olamayan bir takımdayım. Bu sezon hasreti bitirmeliyiz. Şampiyonlar Ligi’ne dönmek zorundayız. Hep bunu konuşuyoruz” dedi
Verdiği röportajda ilginç detaylar dikkat çekti. İşte satır başları:
"Benim Şili'de çok 'El Turco' arkadaşım var. Ama onlar şimdi öğrendiğim anlamıyla Türk değilmiş. Türkler asıl Türkiye'de yaşıyorlar ve dilleri de çok farklı. Kızımın adını Luz Elif koyma kararı verdik. Çünkü İstanbul'da doğacak. Hocam benden oyunun iki tarafını oynamamı bekliyor. Sürekli fiziki anlamda kuvvetli olmam gerektiğini söylüyor. Doğru paslar vermem gerektiğini, hücum ve savunmada etkili, takımda arkadaşlarına yardımcı olan bir bek olmam gerektiğini anlatıyor. Son 3 yıldır şampiyon olamayan bir takımdayım. Bu sezon bu hasreti bitirmek ve şampiyon olmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi'ne dönmek zorundayız; takım içinde kendi aramızda hep bunu konuşuyoruz. Türkiye'de taraftarlar adeta takımları için yaşıyor. Bizim taraftarımız da her yerde takımının yanında olmaya çalışıyor."
TÜRKLER BİZDEN KÜLTÜRLÜ
İki ülkenin futbolcularının kültür düzeylerine de değinen İsla, Şili'de futbolcuların hep kaba, kültürsüz ve sonradan görme olarak bilindiğini ifade ederken, "Fenerbahçe'deki takım arkadaşlarım ise kültürlü insanlar. Ben ise üniversite okudum. Bana 'Huaso' (köylü) denmesini seviyorum" şeklinde konuştu.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:59
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
Tosic Apacık penaltı
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
pozisyon çok hızlı gelişti onu tespit etmesine imkan yoktu hakemin ben ağır çekimde izledim yine anlamadım eline değdi mi değmedimi
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
xx gol verilmemiş, kart yanlış, topsuz alanda ömer aliyi engelliyorlar penaltı yok. hakem konyayı çiğ çiğ yemiş
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