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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Aklımızdan çıkmıyor

    Aklımızdan çıkmıyor

    Ülkesinin basınına konuşan Şilili futbolcu, “3 yıldır şampiyon olamayan bir takımdayım. Bu sezon hasreti bitirmeliyiz. Şampiyonlar Ligi’ne dönmek zorundayız. Hep bunu konuşuyoruz” dedi

    Fenerbahçe'nin Şilili oyuncusu Mauricio İsla, ülkesinde lig maçlarının yayımcısı CBF kanalına konuk oldu.

    Verdiği röportajda ilginç detaylar dikkat çekti. İşte satır başları:

    "Benim Şili'de çok 'El Turco' arkadaşım var. Ama onlar şimdi öğrendiğim anlamıyla Türk değilmiş. Türkler asıl Türkiye'de yaşıyorlar ve dilleri de çok farklı. Kızımın adını Luz Elif koyma kararı verdik. Çünkü 'da doğacak. Hocam benden oyunun iki tarafını oynamamı bekliyor. Sürekli fiziki anlamda kuvvetli olmam gerektiğini söylüyor. Doğru paslar vermem gerektiğini, hücum ve savunmada etkili, takımda arkadaşlarına yardımcı olan bir bek olmam gerektiğini anlatıyor. Son 3 yıldır şampiyon olamayan bir takımdayım. Bu sezon bu hasreti bitirmek ve şampiyon olmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi'ne dönmek zorundayız; takım içinde kendi aramızda hep bunu konuşuyoruz. Türkiye'de taraftarlar adeta takımları için yaşıyor. Bizim taraftarımız da her yerde takımının yanında olmaya çalışıyor."

    TÜRKLER BİZDEN KÜLTÜRLÜ
    İki ülkenin futbolcularının kültür düzeylerine de değinen İsla, Şili'de futbolcuların hep kaba, kültürsüz ve sonradan görme olarak bilindiğini ifade ederken, "Fenerbahçe'deki takım arkadaşlarım ise kültürlü insanlar. Ben ise üniversite okudum. Bana 'Huaso' (köylü) denmesini seviyorum" şeklinde konuştu.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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