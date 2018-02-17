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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    'de şölen var

    Kadıköy'de şölen var

    Başakşehir zaferiyle coşan F.Bahçe, zirve yürüyüşünde Alanya’yı konuk ediyor. 40 bin taraftarın beklendiği maçta Kanarya’nın puan kaybına tahammülü bulunmuyor

    F.Bahçe, 22'nci hafta mücadelesinde bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Sarı- lacivertlilerin 14. sıradaki rakibi önünde tek hedefi var; o da galibiyet! Kanarya galip gelirse, Başakşehir ve G.Saray'ın yarın mağlup olmaları halinde averajla da olsa liderlik şansı var. Alınacak 3 puan, haftaya Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertli takıma büyük moral olacak. Biletlere ilginin yoğun olduğu, maça 40 bin civarında taraftar gelmesinin beklendiği belirtildi. Fenerbahçe'nin ligde 14 maçlık bir yenilmezlik (8 galibiyet, 6 beraberlik) serisi bulunuyor.

    KANARYA RAKİBİNE 2-1 ÜSTÜN
    F.Bahçe ile Aytemiz Alanyaspor, 'de üçüncü kez karşılaşacak. Geçen sezon Kadıköy'de rakibi ile 1-1 berabere kalan Kanarya, ikinci yarıdaki maçı ise 3-2 kazanmıştı. İki takım arasında bu sezon Alanya'da oynanan mücadeleyi ise sarı-lacivertliler 4-1 galip tamamladı. F.Bahçe, Türkiye Kupası'nda ise 2007-08 sezonunda rakibini 10-3'lük tarihi bir skorla yenmişti.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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