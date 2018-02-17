Kadıköy'de şölen var
Başakşehir zaferiyle coşan F.Bahçe, zirve yürüyüşünde Alanya’yı konuk ediyor. 40 bin taraftarın beklendiği maçta Kanarya’nın puan kaybına tahammülü bulunmuyor
KANARYA RAKİBİNE 2-1 ÜSTÜN
F.Bahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşılaşacak. Geçen sezon Kadıköy'de rakibi ile 1-1 berabere kalan Kanarya, ikinci yarıdaki maçı ise 3-2 kazanmıştı. İki takım arasında bu sezon Alanya'da oynanan mücadeleyi ise sarı-lacivertliler 4-1 galip tamamladı. F.Bahçe, Türkiye Kupası'nda ise 2007-08 sezonunda rakibini 10-3'lük tarihi bir skorla yenmişti.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:54
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
Tosic Apacık penaltı
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
pozisyon çok hızlı gelişti onu tespit etmesine imkan yoktu hakemin ben ağır çekimde izledim yine anlamadım eline değdi mi değmedimi
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
xx gol verilmemiş, kart yanlış, topsuz alanda ömer aliyi engelliyorlar penaltı yok. hakem konyayı çiğ çiğ yemiş
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