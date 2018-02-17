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    17 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kolay lokma değil

    Kolay lokma değil

    F.Bahçe , dünkü idmanda futbolcularını karşısına alarak " sanıldığı gibi kolay lokma değil" dedi.

    Rakibin güçlü yönlerinin oyuncuları ile paylaşan Kocaman, Emre Akbaba örneğini göstererek, "bireysel yetenekleri ile pozisyon yaratabilecek" bir rakibe karşı oynayacaklarını hatırlattı. Rakibin pozisyonuna girme konusunda zorlanmadığını belirten tecrübeli hoca, "Geçen hafta maçında gördünüz, asla teslim olmayan bir rakibe karşı oynayacağız. Şuta meyilli bir ekip, buna izin vermeyelim. Alanya, duran topları savunma konusunda iyi bir ekip. Forvetlerimiz fırsatçı olmalı. Top kayıplarına ise dikkat" dedi. Alanya'da cezalı Welinton ile sakat olan kaleci Haydar ve Cenk Ahmet bugün yok.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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