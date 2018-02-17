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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Giuliano yine bandajla

    Giuliano yine bandajla
    SARI-lacivertli ekipte Giuliano, maçında olduğu gibi Alanyaspor karşısında da omzuna bandaj uygulanarak sahaya çıkacak. Tamamen iyileşen 'nin de kadroda olması bekleniyor. Fenerbahçe'nin eksikleri sakatlıkları süren Janssen ve Skrtel.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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