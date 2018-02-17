Bir ihtimal Valbuena
Kocaman, Alanya’nın aksayan defansına karşı Fransız yıldızı ilk onbir için düşünse de Aatıf hala ağır basıyor
LK MAÇTA 2 GOL ATTI
Ceza sahası dışından şutlara izin veren, rakip kanat akınlarında sorun yaşayan güney temsilcisinin stoperleri ise teknik oyuncular karşısında sorun yaşıyor. F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın bu yüzden ilk 11'de Valbuena sürprizi yapabilir. Fransız yıldız, deplasmanda 4-1 kazanılan maçta Alanya'nın filelerini 2 kez sarsmıştı.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:54
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
Tosic Apacık penaltı
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
pozisyon çok hızlı gelişti onu tespit etmesine imkan yoktu hakemin ben ağır çekimde izledim yine anlamadım eline değdi mi değmedimi
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
xx gol verilmemiş, kart yanlış, topsuz alanda ömer aliyi engelliyorlar penaltı yok. hakem konyayı çiğ çiğ yemiş
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