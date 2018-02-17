CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Bir ihtimal

    Bir ihtimal Valbuena

    Kocaman, Alanya’nın aksayan defansına karşı Fransız yıldızı ilk onbir için düşünse de Aatıf hala ağır basıyor

    AYTEMİZ Alanyaspor, attığı 34 golle ligin golcü ekiplerinden biri. Ancak Kocaman'ın "dikkat" uyarısı yaptığı temsilcisi, kolay da gol yiyor. 21 maçta 40 kez fileleri sarsılan turuncu-yeşilliler, bu alanda Osmanlıspor'la birlikte Karabük'ün (41) ardından ikinci sırada. İ

    LK MAÇTA 2 GOL ATTI
    Ceza sahası dışından şutlara izin veren, rakip kanat akınlarında sorun yaşayan güney temsilcisinin stoperleri ise teknik oyuncular karşısında sorun yaşıyor. F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın bu yüzden ilk 11'de sürprizi yapabilir. Fransız yıldız, deplasmanda 4-1 kazanılan maçta Alanya'nın filelerini 2 kez sarsmıştı.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bir ihtimal Valbuena haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN