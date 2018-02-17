Talisca ve Giuliano'nun iyi formları sonrasında iki futbolcunun da Brezilya Milli Takımı'na seçilebileceği belirtilmişti. Konuyla ilgili olarak Brezilya Milli Takımı hocası Tite, resmi bir açıklamada bulundu.

Dünyada belki de bir ilke imza atan Tite, Dünya Kupası'na götüreceği 15 garanti ismi, ülke medyasına açıkladı. Tecrübeli teknik adamın açıkladığı kadroda Talisca ve Giuliano yer almadı.

İşte Tite'nin Rusya'ya götüreceği yeri garanti 15 isim;

Alisson

Dani Alves

Thiago Silva

Marquinhos

Miranda

Marcelo

Casemiro

Fernandinho

Renato

Willian

Paulinho

Coutinho

Neymar

Jesus

Firmino