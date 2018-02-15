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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    ’ya özel program

    Neto’ya özel program
    Antrenmanda Lueis yer almadı. Portekizli stopere özel dinlendirme programı uygulandığı bildirildi. Sakatlıkları süren ve Vincent Janssen'in ise tedavilerine sağlık heyeti tarafından devam edildi. Neto'nun maçına yetişmesi bekleniyor. Janssen yine forma giyemeyecek. Skrtel'in de oynamasının çok zor olduğu öğrenildi.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:25
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