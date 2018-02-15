Hedef şampiyonluk
Kanarya’nın Faslı yıldızı ülkesinin 2M kanalını konuk etti. Dirar “Monaco’dan şampiyonluk unvanıyla Türkiye’ye geldim. Fenerbahçe’de de bunu sürdürmek istiyorum. Bunun için çok uğraşıyorum” dedi
SARI-lacivertli ekipte teknik direktör Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Nabil Dirar, Fas televizyon kanalı 2M'i evinde konuk etti. Tecrübeli futbolcu hem Fenerbahçe'yi hem de İstanbul'daki yaşantısını anlattı. Aatıf Chahechouhe ile Dirar'ın annesi ve kuzeni de katkıda bulundu. Dirar "Monaco ile şampiyonluk yaşadım. Şimdi Fenerbahçe'deyim. Bu sene bir şampiyonluk da Fenerbahçe ile yaşamak istiyorum. Fransa'da 6 sene geçirdikten sonra kariyerimde yeni bir macera istedim. Fenerbahçe'den teklif gelince kabul ettim" dedi.
'TARAFTARIMIZ MÜTHİŞ'
DİRAR, Monaco ile F.Bahçe'yi kıyaslarken konuyu taraftara getirdi. Faslı yıldız "Burada harika bir taraftar topluluğu önünde oynuyoruz. Monaco'dayken bunun eksikliğini çok hissediyordum. Doğru düzgün taraftarımız yoktu. F.Bahçe'de sürekli destek görüyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi. Dirar, İstanbul'da keyifli bir yaşantısı olduğunu da sözlerine ekledi.
'Aatıf'ın katkısı çok'
"AATIF çok iyi arkadaşım. Fenerbahçe'de bana çok yardımı oldu. Türkçesi çok iyi. Yeni takımımda Faslı bir vatandaşım olduğu için çok şanslıyım. Türkiye'yi de iyi biliyor. Dünya Kupası'na katılmak hayalimdi. Rusya'ya gitmeyi hak ettik. Potansiyeli olan bir jenerasyona sahibiz"
'Nabil doğru yaptı'
AATIF Chahehouhe ise şunları söyledi: "Nabil, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutluyum. İstanbul harika bir şehir. Bence o da buraya gelerek doğru bir seçim yaptı. Bizim Fas'ın Fildişi maçını televizyondan izledim. Nabil Dirar'ın golünde havalara uçtum"
'Gurur doluyum'
NABİL Dirar'ın annesi de programa katıldı. Anne Dirar "Oğlumla her zaman gurur duydum. Şimdi Fenerbahçe için oynuyor ben de o takımı destekliyorum" ifadelerini kullandı. Dirar'ın kuzeni de Faslı futbolcuyu övdü.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:05
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Fenerbahçe'de flaş gelişme!
Toplam 1
Yorum
BekoBJK Lütfen Sayın Aziz Yıldırım(yöneticiliğin]-Aykut Kocaman(futbol anlayışın)-Volkan Demirel !Türk Futbolundan elinizi çekin. Yeterince kirlendi
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Trabzonlu Jessica!
Toplam 2
Yorum
ismail modeli kutluyorum doğru karar vermiş çünkü bu futbol sektöründe dünyada brezilya ne ise türkiyede trabzonspor aynı şeyi ifade ediyor
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Liverpool, Porto'yu dağıttı
Toplam 1
Yorum
BJK'nın İlk turdaki rakibi Porto BJK'nın İlk turdaki rakibi Porto işte bu kadar zayıf bir takım. BJK'nın başarısı çok abartıldı. Avrupa devi Bayern ezip geçecektir.
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