Tam zamanı şimdi

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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Deplasmanda en başarılı takım olan F.Bahçe, iç sahada ise rakiplerinden daha az puan topladı. Sarı-lacivertlilerin yönetimi ve teknik heyeti, “Destek zamanı” diyerek taraftara çağrı yaptı

    , 21'nci haftanın geride kaldığı sezonda deplasmanda en başarılı takım. 11 maçta 20 puan toplayan Kanarya'yı 10 maçta 18 puan toplayan ile 11 maçta yine 18 puan alma başarısı gösteren izliyor. 11 dış saha maçında 16 puan toplarken, ligin zirvesindeki ise 10 deplasman karşılaşmasında ancak 13 puan toplayabildi. İç saha maçlarında ise durum pek iç açıcı değil. , 'deki 10 maçta 21 puan toplarken (4. sırada), evinde 11 maçta 31, 10 maçta 25, ise 10 maçta 24 puan topladı. Fenerbahçeli yöneticiler ve teknik heyet, grafiğinin kötü olmasını özellikle ilk yarıda "seyirci desteğinin yeterince olmamasına" bağlarlarken,onikinci adama, "Şimdi tam da destek zamanı. 'de tribünleri doldurun" çağrısı yaptılar.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:59
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