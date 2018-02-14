CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    seferberlİğİ

    Jannsen seferberlİğİ
    Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan 'den haber var. Ayak parmağındaki ödem nedeniyle tedavisine devam edilen Hollandalı futbolcunun, 1 ay sonra formasına kavuşabileceği belirtildi. Yıldız forvetin beklenen sürede sahaya çıkması halinde 26. haftada oynanacak G.Saray derbisinde forma giyebileceği ifade edildi.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Jannsen seferberlİğİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN