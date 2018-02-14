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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Dirar'dan itiraf! Ailesiyle...

    Dirar'dan itiraf! Ailesiyle...

    Fenerbahçeli Nabil Dirar, İstanbul'daki evinin kapılarını ülkesinden gelen misafirlerine açtı. Fas televizyon kanalı 2M, yıldız futbolcuyla evinde bir röportaj gerçekleştirdi.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:43
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