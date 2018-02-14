Dirar'dan itiraf! Ailesiyle...
Fenerbahçeli Nabil Dirar, İstanbul'daki evinin kapılarını ülkesinden gelen misafirlerine açtı. Fas televizyon kanalı 2M, yıldız futbolcuyla evinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:43
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Terim'in Kadıköy planı
Toplam 6
Yorum
Taner39 20 yıldır Kadıköyde G.Sarayın galibiyeti yok.Fatih zamanında 6 Kasımda 6-0 lık F.Bahçenin galibiyeti var.F:Bahçe yine kazanır.Fatihde kovulu
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 1
Yorum
Kartalım Şaşırtıcı ve gerçekçi bi hareket. Teşekkürü sonuna kadar hakediyor. Herşey ortada Volkan da belirtmiş. Sonra Bjk yi hakemler koruyo diyonuz
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Çetin: Aziz Yıldırım önde
Toplam 4
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ ALİ KOÇ gelsin
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