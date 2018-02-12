Ozan Tufan geri dönüyor
Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, önümüzdeki haftalarda takıma geri dönmeye hazırlanıyor.
KADROYA DÖNÜYOR
Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ozan Tufan'ın önümüzdeki haftalarda Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından affedileceği ve takımla birlikte çalışmalara başlayacağı iddia edildi. Genç futbolcunun kadro dışı kaldığı dönemlerde bireysel antrenörüyle çalışmalara devam ettiği ve özel hayatındaki yaşantısına dikkat ettiği öğrenildi.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:45
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Seri bitiren takım Fenerbahçe
Toplam 5
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ SERİ BİTİRİRSİN AMA YAKINDA SENİDE BİTİRECEKLER DOĞRAYACAKLAR GERÇİ DOĞRAYA DOĞRAYA BİTİREMEDİLER
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Trabzonspor'dan 'şike' açıklaması!
Toplam 1
Yorum
RECEP BELEK BİKMADINIZ KENDİNİZİ REZİL ETMEKTEN YETER BIRAKINDA FUTBOL OYNAYIN 7 SENEDİR NERDESİNİZ FENER DEVAMLI BURDAS SİZ NEDDESİNİZ YETER LİGE DÖN
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Love'dan Negredo'ya: 'Herkesin başına gelebilir'
Toplam 2
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Bence Satin Gitsin Cinden 10 Milyon € Teklif varmis Larin ve Love Üste Pektemek Yeter Bile bu Formla Pektemeki bile kesemez !
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