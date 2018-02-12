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    12 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    geri dönüyor

    Ozan Tufan geri dönüyor

    ’de bırakılan , önümüzdeki haftalarda takıma geri dönmeye hazırlanıyor.

    'nin genç futbolcularından , 4 Aralık 2017 tarihinde 'in 11. haftasında ile oynanan ve 1-1 biten müsabakanın ardından tarafından bırakılmıştı. Devre arası kampı için 'ya giden takımın kadrosunda bulunmayan Tufan'dan kendisine takım bulması istenmişti. Lig arasında yaptığı görüşmelerinden olumlu sonuç alamayan 22 yaşındaki futbolcu, son olarak ile anlaşma sağlamış ancak Palace oyuncusu Bakary Sako'nun sakatlanmasının ardından sol kanat mevkisine transfer gerektiğinden dolayı bu transfer gerçekleşmemişti. Ozan Tufan, devre arasında herhangi bir takıma transferinin gerçekleşmemesinden dolayı Fenerbahçe'de kaldı.

    KADROYA DÖNÜYOR
    Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ozan Tufan'ın önümüzdeki haftalarda Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından affedileceği ve takımla birlikte çalışmalara başlayacağı iddia edildi. Genç futbolcunun kadro dışı kaldığı dönemlerde bireysel antrenörüyle çalışmalara devam ettiği ve özel hayatındaki yaşantısına dikkat ettiği öğrenildi.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:45
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