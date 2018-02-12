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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Mehmetciğe destek

    Mehmetciğe destek

    ’de tribünler, “Ne Mutlu Türküm Diyene” ve “Vatan Sana Canım Feda” tezahüratlarıyla Mehmetçiğe destek verdi. Şehit askerlerimiz için saygı duruşu yapıldı

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e - maçında büyük bir destek verildi. Maçta stat büyük ölçüde doldu. Turuncu-lacivertli taraftarların yanı sıra F.Bahçeli futbolseverler kendilerine ayrılan yerleri tamamıyla doldurdu. Karşılaşma öncesinde stat hoparlörlerinden çalan "Komando" marşı ile Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verildi. Tribünlerdeki taraftarlar da "Ne Mutlu Türküm Diyene" ve "Vatan Sana Canım Feda" tezahüratlarıyla Kahraman askerlerimize destekte bulundu. AYRICA Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisi de stattaki skorboardlardan gösterildi. Karşılaşma öncesinde de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu. İki takım oyuncuları, mücadele öncesinde birbirlerine sarılarak poz verdi.

    TOPAL VE ARDA'DAN ŞEHİTLERE FATİHA
    BAŞAKŞEHİR'DE ve Fenerbahçe'de , Afrin'deki şehitlerimiz için yapılan saygı duruşunda okudular.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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