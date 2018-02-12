Mehmetciğe destek
Başakşehir’de tribünler, “Ne Mutlu Türküm Diyene” ve “Vatan Sana Canım Feda” tezahüratlarıyla Mehmetçiğe destek verdi. Şehit askerlerimiz için saygı duruşu yapıldı
TOPAL VE ARDA'DAN ŞEHİTLERE FATİHA
BAŞAKŞEHİR'DE Arda Turan ve Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Afrin'deki şehitlerimiz için yapılan saygı duruşunda Fatiha okudular.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:13
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Dilmen: Eğer 45 bin olmazsa...
Toplam 7
Yorum
Gsli Bu yıl izlediğim en atak ve olumlu Fener vardı sahada.Umarım devam ederler de ligimiz italyaya(full Defans) dönmez.Onlarda seyirci kalmadı
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Volkan Demirel: Taraftardan rica ediyorum...
Toplam 1
Yorum
gırmancı hakeme ettıgın kufurden dolayı tff ceza verebılecek mı gorecez bakalım tffyi
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Ava giden avlandı!
Toplam 4
Yorum
M.FATİH ne av oldu ama...başakşehir sahadan silindi..kaçanlar gol olsaydı eh tam bir hezimet.
Mehmetciğe destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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