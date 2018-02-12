Avrupa liglerinde liderler değişmedi

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.



Premier Lig

Ligin zirvesinde yalnız kalan Manchester City, Sergio Aguero'nun 4 golle yıldızlaştığı maçta Leicester City'yi evinde 5-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasına ikinci sırada giren Manchester United, deplasmanda Newcastle United'a 1-0 yenildi.

Kuzey Londra derbisinde Tottenham, sahasında Arsenal'ı 1-0'lık skorla geçti.

Ligin üst sıralarındaki ekiplerden Liverpool, Southampton deplasmanında 2-0 kazandı.

Everton'ın evinde Crystal Palace'ı 3-1 yendiği mücadelede ise milli futbolcu Cenk Tosun forma giymedi.

Puanını 72'ye çıkaran Manchester City, Manchester United ile arasındaki farkı 16'ya çıkardı. İki takımın ardından 54 puanlı Liverpool, 52 puanlı Tottenham, maç eksiği bulunan 50 puanlı Chelsea ve 45 puanlı Arsenal sıralandı.

La Liga

Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup kulübü Barcelona, evinde Getafe ile golsüz berabere kalarak üst üste ikinci maçta puan kaybı yaşadı.

Barcelona'nın en yakın takipçisi Atletico Madrid, Malaga deplasmanından 1-0 galip ayrılarak liderle arasındaki farkı 7 puana indirdi.

Zirveden uzaklaşan Valencia, sahasında Levante'yi 3-1 mağlup ederek 3 maç sonra galip geldi.

Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun "hat-trick" yaptığı maçta Real Sociedad'ı evinde 5-2 mağlup etti.

Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, takımının Espanyol ile 2-2 berabere kaldığı mücadeleye 75. dakikada dahil olarak bir asist yaptı.

La Liga'nın 23. haftası sonunda 59 puan toplayan Barcelona'yı, Atletico Madrid 52, Valencia 43 ve maç eksiği olan Real Madrid 42 puanla izledi.



Bundesliga

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, evinde oynadığı Schalke 04 maçını 2-1 kazanarak, üst üste 9. galibiyetine ulaştı.

İkincilik yarışındaki ekiplerden Leipzig, Augsburg'u, Borussia Dortmund da Hamburg'u evinde 2-0'lık skorla geçti.

Eintracht Frankfurt'un evinde Köln'ü 4-2 yendiği haftada, Bayer Leverkusen ise sahasında Hertha Berlin'e 2-0 mağlup oldu.

Teknik direktörlüğünü Tayfun Korkut'un yaptığı Stuttgart, evinde Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 mağlup etti.

Bundesliga'nın 22. haftasının ardından 56 puanı bulunan Bayern Münih; Leipzig'in 18, Borussia Dortmund'un 19, Eintracht Frankfurt'un 20, Bayer Leverkusen'in 21 ve Schalke 04'ün 22 puan önünde zirvedeki yerini korudu.

Serie A

Napoli, sahasında Lazio'yu 4-1 mağlup ederek galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkardı.

Juventus da Serie A'nın 24. haftasında konuk olduğu Fiorentina'yı 2-0 yenerek, peş peşe 8. maçını kazandı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder, takımı Roma'nın evinde Benevento'yu 5-2 yendiği karşılaşmada, 2 gol ve bir asistlik performans sergiledi.

Inter ise sahasında Bologna'yı 2-1 yenerek, 8 maç sonra galip geldi.

Puanını 63'e yükselten Napoli, Juventus'un bir puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 48 puanlı Inter, 47 puanlı Roma ve 46 puanlı Lazio izledi.



Ligue 1

Lider PSG, Ligue 1'in 25. haftasında konuk olduğu Toulouse'u 1-0 mağlup etti.

PSG'nin en yakın takipçisi Monaco, Angers deplasmanında 4-0'lık galibiyete ulaştı.

Zirve takipçilerinden Olympique Marsilya'nın deplasmanda Saint-Etienne ile 2-2 berabere kaldığı haftada, Olympique Lyon ise evinde Rennes'e 2-0 kaybetti.

PSG, 65 puanla en yakın rakibinin 12 puan önünde liderliğini sürdürdü. Monaco 53, Marsilya 52 ve Lyon 48 puanla başkent ekibinin arkasında yer aldı.