Fernandao geri döndü
Fenerbahçe’nin Brezilyalı forveti Fernandao son zamanlarda gösterdiği etkili performans ile gol yollarında adından söz ettirdi.
Formu yükseliyor
Yaşadığı sakatlıklar sonrası tekrardan takıma dönen ve oynadığı her maçta form grafiğini yükselten Fernandao teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Takımdan Robin van Persie'nin ayrılması, Vincent Janssen'in sakatlığı ve Roberto Soldado'nun bir türlü bekleneni verememesine karşın sakatlık sonrası gollerini atan Fernandao, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın gol yollarında ilk tercihi olarak geliyor.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:05
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Yorum
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Yorum
kartal hey avcıııı emre nasıl sattı sizi.futbol isimle oynanamaz yürekle oynanır.yenilginin sebibi emre,arda ve onu oynatan avcı dır.
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