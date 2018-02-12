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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Fernandao geri döndü

    Fernandao geri döndü

    ’nin forveti Fernandao son zamanlarda gösterdiği etkili performans ile gol yollarında adından söz ettirdi.

    Spor Toto 'in 21. haftasında oynanan ve 'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan müsabakasına Fernandao damga vurdu. forvet gösterdiği etkili performans ve attığı 2 golle takımını galibiyete taşıdı. Sezon başındaki sakatlıklarından dolayı 11 maç kaçıran Fernandao Süper Lig'de forma giydiği 7 maçta 3 gol atarak sar-lacivertlilere büyük katkı sağladı. Yaşadığı diz sakatlığı yüzünden 48 gün sonra sahalara karşılaşmasında yeniden dönen 30 yaşındaki futbolcu ilk olarak ligin 2. yarısında karşısında forma giydi. Göztepe müsabakasında alınan 2-1'lik galibiyete 1 gol ile katkı sağlayan Brezilyalı futbolcunun etkili futbolu taraftarlardan alkış aldı. Ligin 21. haftasında ise Başakşehir müsabakasında 2-0'lık galibiyetteki 2 golü atan ve hava toplarında üstünlük sağlayan Fernandao gösterdiği bu performans ile maçın yıldızları arasında yer aldı.

    Formu yükseliyor
    Yaşadığı sakatlıklar sonrası tekrardan takıma dönen ve oynadığı her maçta form grafiğini yükselten Fernandao teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Takımdan Robin van Persie'nin ayrılması, Vincent Janssen'in sakatlığı ve 'nun bir türlü bekleneni verememesine karşın sakatlık sonrası gollerini atan Fernandao, 'ın gol yollarında ilk tercihi olarak geliyor.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:05
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