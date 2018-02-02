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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Durumum tehlikeli

    Durumum tehlikeli

    Skrtel: Belek’te ağrılarım vardı. 2 maça çıktım ama daha sonra durumun tehlikesini fark ettik

    Slovakya'da yayın yapan Sport Aktuality'ye konuşan Skrtel, kampından bu yana sıkıntıların devam ettiğini söyledi. Belek'teki kamp sırasında yaptığımız bir antrenmanda dizinde batma ve acı hissettiğini belirten başarılı futbolcu, "2 gün sonra bu ağrı dayanılmaz bir noktaya ulaştı. Daha sonra tedavi gördüm ve 2 maça çıktım ancak durumum düzelmedi. Bir süre sonra durumun tehlikesini fark ettik" dedi.

    RiSK ALAMAZDIM
    Kritik bir noktada olduğunu belirten , "Eğer risk alsam, bu arayı vermesem, bıçak altına yatacak duruma gelebilirdim. Tedavi süreci ve yöntemi ciddi anlamda uzardı" ifadelerini kullandı.

    PUAN KAYBINA ÜZÜLDÜM
    maçını da yorumlayan Skrtel, "Takıma yardım edemediğim için çok üzgünüm. Artık ligde her maç birbirinden zor ve önemli. Trabzonspor maçında üzücü 2 puan kaybettik" değerlendirmesini yaptı.

    KOCAMAN ÇARE ARIYOR
    Trabzon deplasmanında ön liberoda oynayan Hasan Ali'nin Gençlerbirliği maçına yetişmesinin zor olduğunun ortaya çıkması teknik direktör Aykut Kocaman'ı harekete geçirdi. Neto ve Skrtel'in bu hafta da forma giyemeyecek olmasından dolayı Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisinden birini yine stopere çekmek zorunda kalacak olan Kocaman'ın bu defa o bölgede Souza'yı değerlendirmesi bekleniyor. Ön liberoda Mehmet Topal'ın yanına iki genç oyuncusundan birini monte etmeyi düşünen Kocaman, Oğuz Kaan Güçtekin ile Eljif Elmas arasında karar verecek.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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