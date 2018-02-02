Durumum tehlikeli
Skrtel: Belek’te ağrılarım vardı. 2 maça çıktım ama daha sonra durumun tehlikesini fark ettik
RiSK ALAMAZDIM
Kritik bir noktada olduğunu belirten Martin Skrtel, "Eğer risk alsam, bu arayı vermesem, bıçak altına yatacak duruma gelebilirdim. Tedavi süreci ve yöntemi ciddi anlamda uzardı" ifadelerini kullandı.
PUAN KAYBINA ÜZÜLDÜM
Trabzonspor maçını da yorumlayan Skrtel, "Takıma yardım edemediğim için çok üzgünüm. Artık ligde her maç birbirinden zor ve önemli. Trabzonspor maçında üzücü 2 puan kaybettik" değerlendirmesini yaptı.
KOCAMAN ÇARE ARIYOR
Trabzon deplasmanında ön liberoda oynayan Hasan Ali'nin Gençlerbirliği maçına yetişmesinin zor olduğunun ortaya çıkması teknik direktör Aykut Kocaman'ı harekete geçirdi. Neto ve Skrtel'in bu hafta da forma giyemeyecek olmasından dolayı Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisinden birini yine stopere çekmek zorunda kalacak olan Kocaman'ın bu defa o bölgede Souza'yı değerlendirmesi bekleniyor. Ön liberoda Mehmet Topal'ın yanına iki genç oyuncusundan birini monte etmeyi düşünen Kocaman, Oğuz Kaan Güçtekin ile Eljif Elmas arasında karar verecek.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:19
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
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