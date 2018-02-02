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    02 Şubat 2018, Cuma
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    İddia! Valbuena yarın ilk onbirde

    İddia! Valbuena yarın ilk onbirde
    AYKUT Kocaman'ın en çok eleştiri aldığı konu Mahtieu Valbuena'yı ilk 11'de oynatmamasıydı... Tecrübeli hocanın, Gençlerbirliği maçında sürprize hazırlandığı ileri sürüldü. Fransız yıldızın yarın ilk 11'de olacağı belirtiliyor. Kocaman'ın bu kararı daha önceden aldığı ve kupadaki maçında da bu yüzden Valbuena'yı yedek soyundurduğu iddia edildi. Valbuena, 'de forma giydiği son 7 maçta sadece deplasmanda Atiker Konyaspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:18
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