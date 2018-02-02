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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Biletler satışta

    Biletler satışta
    maçı biletlerinin satışı passo.com.tr'de devam ediyor. Fiyatlar şu şekilde: Misafir tribün ve Okul Açık-Migros: 54 TL, Fenerium- Maraton üst A-B-H-I: 109 TL, Fenerium-Maraton üst C-D-F-G: 130 TL, Fenerium-Maraton alt A-B-H-I: 194.50, Fenerium-Maraton alt C-G: 216, Fenerium-Maraton alt D-F: 248, Maraton alt E: 297, Fenerium alt E: 324, 1907 tribünü: 430 TL.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:19
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