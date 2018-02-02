Pire'de ağır yenilgi!

Sarı-lacivertli ekip, ligde 7. kez mağlup oldu. Olympiakos ise 14. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Olympiakos, Papanikolaou'nun basketiyle 1. dakikada 4-0 üstünlük yakaladı. Hücumda etkili olamayan Fenerbahçe, Spanoulis'in sayılarına engel olamayınca çeyreğin son dakikası içinde 19 sayı geriye düştü: 34-15. Maçın 1. periyodu 34-18 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin 2. periyoduna iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Doğuş, farkı eritmeye başladı. Dışarıdan Wanamaker ile etkili olan sarı-lacivertli takım, Ali Muhammed'in de 3 sayılık basketiyle 16. dakika içinde farkı 9 sayıya (38-29) kadar indirdi. Olympiakos, bu farkı koruyarak soyunma odasına 45-36 önde gitti.

Fenerbahçe Doğuş, ikinci yarıya da kötü başladı ve Olympiakos, 28. dakikada Strelnieks'in sayılarıyla farkı 17 sayıya (65-48) çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, 3. periyodu da 71-54 geride kapadı.

Olympiakos karşısında sadece 2. periyotta etkili olabilen Fenerbahçe Doğuş, sahadan 95-70 mağlup ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki karşılaşmada da rakibine 90-83 yenilmişti.







- Olympiakos: 95 - Fenerbahçe Doğuş: 70

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Robert Lottermoser (Almanya), Carlos Peruga (İspanya)

Olympiakos: Spanoulis 19, Papanikolaou 9, Milutinov 5, Printezis 12, Mantzaris 6, Mclean 12, Wiltjer 3, Hollis Thompson 3, Roberts 7, Strelnieks 19, Toliopoulos, Bogris

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 7, Sloukas, Datome 4, Jason Thompson 6, Vesely 8, Melli, Guduric 8, Kalinic 3, Ali Muhammed 24, Sinan Güler 2, Ahmet Düverioğlu 8, Melih Mahmutoğlu

1. Periyot: 34-18

Devre: 45-36

3. Periyot: 71-54

5 faulle çıkan: 37.27 Hollis Thompson (Olympiakos)