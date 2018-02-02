CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Pire'de ağır yenilgi!

    Pire'de ağır yenilgi!

    Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında , Yunanistan temsilcisi 'a deplasmanda 25 sayı farkla 95-70 mağlup oldu

    Sarı-lacivertli ekip, ligde 7. kez mağlup oldu. ise 14. galibiyetini aldı.

    Karşılaşmaya iyi başlayan , Papanikolaou'nun basketiyle 1. dakikada 4-0 üstünlük yakaladı. Hücumda etkili olamayan , Spanoulis'in sayılarına engel olamayınca çeyreğin son dakikası içinde 19 sayı geriye düştü: 34-15. Maçın 1. periyodu 34-18 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

    Mücadelenin 2. periyoduna iyi savunma yaparak başlayan Doğuş, farkı eritmeye başladı. Dışarıdan Wanamaker ile etkili olan sarı-lacivertli takım, Ali Muhammed'in de 3 sayılık basketiyle 16. dakika içinde farkı 9 sayıya (38-29) kadar indirdi. , bu farkı koruyarak soyunma odasına 45-36 önde gitti.

    Doğuş, ikinci yarıya da kötü başladı ve Olympiakos, 28. dakikada Strelnieks'in sayılarıyla farkı 17 sayıya (65-48) çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, 3. periyodu da 71-54 geride kapadı.

    Olympiakos karşısında sadece 2. periyotta etkili olabilen Fenerbahçe Doğuş, sahadan 95-70 mağlup ayrıldı.

    Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki karşılaşmada da rakibine 90-83 yenilmişti.




    - Olympiakos: 95 - Fenerbahçe Doğuş: 70

    Salon: Barış ve Dostluk

    Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Robert Lottermoser (Almanya), Carlos Peruga (İspanya)

    Olympiakos: Spanoulis 19, Papanikolaou 9, Milutinov 5, Printezis 12, Mantzaris 6, Mclean 12, Wiltjer 3, Hollis Thompson 3, Roberts 7, Strelnieks 19, Toliopoulos, Bogris

    Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 7, Sloukas, Datome 4, Jason Thompson 6, Vesely 8, Melli, Guduric 8, Kalinic 3, Ali Muhammed 24, 2, Ahmet Düverioğlu 8,

    1. Periyot: 34-18

    Devre: 45-36

    3. Periyot: 71-54

    5 faulle çıkan: 37.27 Hollis Thompson (Olympiakos)

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pire'de ağır yenilgi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN