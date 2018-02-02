Pire'de ağır yenilgi!
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a deplasmanda 25 sayı farkla 95-70 mağlup oldu
Sarı-lacivertli ekip, ligde 7. kez mağlup oldu. Olympiakos ise 14. galibiyetini aldı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Olympiakos, Papanikolaou'nun basketiyle 1. dakikada 4-0 üstünlük yakaladı. Hücumda etkili olamayan Fenerbahçe, Spanoulis'in sayılarına engel olamayınca çeyreğin son dakikası içinde 19 sayı geriye düştü: 34-15. Maçın 1. periyodu 34-18 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Mücadelenin 2. periyoduna iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Doğuş, farkı eritmeye başladı. Dışarıdan Wanamaker ile etkili olan sarı-lacivertli takım, Ali Muhammed'in de 3 sayılık basketiyle 16. dakika içinde farkı 9 sayıya (38-29) kadar indirdi. Olympiakos, bu farkı koruyarak soyunma odasına 45-36 önde gitti.
Fenerbahçe Doğuş, ikinci yarıya da kötü başladı ve Olympiakos, 28. dakikada Strelnieks'in sayılarıyla farkı 17 sayıya (65-48) çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, 3. periyodu da 71-54 geride kapadı.
Olympiakos karşısında sadece 2. periyotta etkili olabilen Fenerbahçe Doğuş, sahadan 95-70 mağlup ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki karşılaşmada da rakibine 90-83 yenilmişti.
- Olympiakos: 95 - Fenerbahçe Doğuş: 70
Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Robert Lottermoser (Almanya), Carlos Peruga (İspanya)
Olympiakos: Spanoulis 19, Papanikolaou 9, Milutinov 5, Printezis 12, Mantzaris 6, Mclean 12, Wiltjer 3, Hollis Thompson 3, Roberts 7, Strelnieks 19, Toliopoulos, Bogris
Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 7, Sloukas, Datome 4, Jason Thompson 6, Vesely 8, Melli, Guduric 8, Kalinic 3, Ali Muhammed 24, Sinan Güler 2, Ahmet Düverioğlu 8, Melih Mahmutoğlu
1. Periyot: 34-18
Devre: 45-36
3. Periyot: 71-54
5 faulle çıkan: 37.27 Hollis Thompson (Olympiakos)
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:27
-
Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
-
Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
-
Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
Pire'de ağır yenilgi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.