Rakipler belli oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final kurası çekildi. Eşleşmeler şöyle oldu: Kursk- Schio, Yakın Doğu-Bourges, Sopron-Fenerbahçe, Ekaterinburg- Prag. Karşılaşmalar 28 Şubat ve 7 Mart'ta oynanacak.