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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Rakipler belli oldu

    Rakipler belli oldu
    FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final kurası çekildi. Eşleşmeler şöyle oldu: Kursk- Schio, Yakın Doğu-Bourges, Sopron-Fenerbahçe, Ekaterinburg- Prag. Karşılaşmalar 28 Şubat ve 7 Mart'ta oynanacak.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:15
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