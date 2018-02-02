Efes Boğa'yı ezdi
THY Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Valencia’yı 82-66 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, 21’inci maçında 6. galibiyetini aldı
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ndeki üç haftalık galibiyet hasretini Valencia karşısında dindirdi. Sahasında konuk ettiği İspanyol ekibini 82-66 mağlup etti. İlk çeyreği 23-19 önde tamamlayan lacivertbeyazlılar, ikinci periyotta farkı açtı ve devreye 43-31 önde girdi
DURDURAMADILAR
Üçüncü çeyrekte Valencia oyunu eşitlemek için yoğun çaba harcasa da Efes'i durduramadı: 63-53. Son periyotta da etkili bir oyun ortaya koyan temsilcimiz, sahadan 82-66 galip ayrılıp 21'inci maçında 6'ncı galibiyetini aldı.
MCCOLLUM YILDIZLAŞTI
Anadolu Efes'te Errick McCollum 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Zoran Dragic 18, Brock Motum 11, Derrick Brown 10 sayıyla maçı tamamladı.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:07
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
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