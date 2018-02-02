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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Efes Boğa'yı ezdi

    Efes Boğa'yı ezdi

    ’nde temsilcimiz , sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi ’yı 82-66 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, 21’inci maçında 6. galibiyetini aldı

    , 'ndeki üç haftalık galibiyet hasretini karşısında dindirdi. Sahasında konuk ettiği İspanyol ekibini 82-66 mağlup etti. İlk çeyreği 23-19 önde tamamlayan lacivertbeyazlılar, ikinci periyotta farkı açtı ve devreye 43-31 önde girdi

    DURDURAMADILAR
    Üçüncü çeyrekte Valencia oyunu eşitlemek için yoğun çaba harcasa da Efes'i durduramadı: 63-53. Son periyotta da etkili bir oyun ortaya koyan temsilcimiz, sahadan 82-66 galip ayrılıp 21'inci maçında 6'ncı galibiyetini aldı.

    MCCOLLUM YILDIZLAŞTI
    Anadolu Efes'te Errick McCollum 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Zoran Dragic 18, Brock Motum 11, Derrick Brown 10 sayıyla maçı tamamladı.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:07
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