Efes Boğa'yı ezdi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ndeki üç haftalık galibiyet hasretini Valencia karşısında dindirdi. Sahasında konuk ettiği İspanyol ekibini 82-66 mağlup etti. İlk çeyreği 23-19 önde tamamlayan lacivertbeyazlılar, ikinci periyotta farkı açtı ve devreye 43-31 önde girdi



DURDURAMADILAR

Üçüncü çeyrekte Valencia oyunu eşitlemek için yoğun çaba harcasa da Efes'i durduramadı: 63-53. Son periyotta da etkili bir oyun ortaya koyan temsilcimiz, sahadan 82-66 galip ayrılıp 21'inci maçında 6'ncı galibiyetini aldı.

MCCOLLUM YILDIZLAŞTI

Anadolu Efes'te Errick McCollum 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Zoran Dragic 18, Brock Motum 11, Derrick Brown 10 sayıyla maçı tamamladı.