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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Kalkavan atandı

    Kalkavan atandı
    maçına atandı. Ülker Stadı'nda yarın 19.00'da başlayacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık yapacak. Dördüncü hakem ise Mustafa Öğretmenoğlu. , Kalkavan yönetiminde bu sezon deplasmanda 'u 4-1, 'u ise 1-0 mağlup etti. Gençlerbirliği de Kalkavan ile son 4 maçını kazandı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:17
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