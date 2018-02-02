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    02 Şubat 2018, Cuma
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    mesaisi başladı

    <a href="/index/genclerbirligi?id=d8f991bc-490d-4340-9159-7f14ac055af3" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a> mesaisi başladı
    FENERBAHÇE, maçının hazırlıklarına başladı. 'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Akın Çorap Giresunspor karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer futbolcular ise koşu ve koordinasyon hareketleri, top kapma, pas çalışması sonrası dar alanda çift kale maç oynadılar.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:16
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