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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Hocasından Elmas’a: İşine sarıl, çok çalış

    Hocasından Elmas’a: İşine sarıl, çok çalış

    'ın maçında ikinci yarıda oyuna giren, kupadaki maçında ise ilk 11'de forma giyen Eljif Elmas'ın sergilediği performanstan memnun olduğu öğrenildi.

    Kocaman'ın, "Yavaş yavaş kıvama geleceksin. İşine iyi sarıl ve çalışmalarını devam ettir. Sen bu takımın değişmez ismi olacaksın, kendini buna hazırla" diyerek 18 yaşındaki yıldız adayına cesaret verdiği öğrenildi.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 08:19
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