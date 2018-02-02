Hocasından Elmas’a: İşine sarıl, çok çalış
Aykut Kocaman'ın Trabzon maçında ikinci yarıda oyuna giren, kupadaki Giresun maçında ise ilk 11'de forma giyen Eljif Elmas'ın sergilediği performanstan memnun olduğu öğrenildi.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 08:19
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Yönetimi de kastetti
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Yorum
Ali Ekber Fenerbahçe En İyi Transferini, RVP'yi Göndermekle Yaptı.. Takımın Önünü Kesen Tek İsimdi..!
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Gençlerbirliği'nden Şenol Güneş'e tepki
Toplam 24
Yorum
Barzinho once G.Birliği olarak o umıt ozatın yaptıgı acıklamalardan sona ceza kesıceksın tehdıtkar konusmaları ıcın ayrı ceza kesıceksın sona konus
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Gençlerbirliği'nden Şenol Güneş'e tepki
Toplam 24
Yorum
karakartal senin teknik direktörün o saçma açıklamaları yapmasaydı yarın öbür gün beşiktaş bize krampon verdi delikanlı takımmış diye manşet attırırdın
Hocasından Elmas’a: İşine sarıl, çok çalış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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