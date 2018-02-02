Hocasından Elmas’a: İşine sarıl, çok çalış

Aykut Kocaman'ın Trabzon maçında ikinci yarıda oyuna giren, kupadaki Giresun maçında ise ilk 11'de forma giyen Eljif Elmas'ın sergilediği performanstan memnun olduğu öğrenildi.

Kocaman'ın, "Yavaş yavaş kıvama geleceksin. İşine iyi sarıl ve çalışmalarını devam ettir. Sen bu takımın değişmez ismi olacaksın, kendini buna hazırla" diyerek 18 yaşındaki yıldız adayına cesaret verdiği öğrenildi.