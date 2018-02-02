CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Milan Paletta’yı serbest bıraktı

    Milan Paletta’yı serbest bıraktı
    Milan, sezon başında ismi Fenerbahçe, Trazonspor ve Beşiktaş ile anılan Gabriel Paletta'nın sözleşmesini feshetti. 31 yaşındaki İtalyan defans oyuncusu bu sezon sadece 1 Avrupa Ligi maçında görev aldı ve lig maçlarında hiç süre bulamadı. Geçen sezon Milan formasıyla 30 Serie A maçına çıkan Paletta'nın toplam 191 Serie A maçı bulunuyor ve ligin tecrübeli defans oyuncuları arasında yer alıyor.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milan Paletta’yı serbest bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN