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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Markovic kiralandı

    Markovic kiralandı

    Lazar Markovic, bu sefer 'nın Anderlecht takımına kiralandı

    2015-2016 sezonunda forması giyen Markovic, kendisinden beklenen patlamayı yapamadı. Geçen sezon forması giyen ve 12 maçta görev alan Markovic'in Liverpool ile 2019'un sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Birçok genç yeteneği Avrupa futboluna kazandıran Anderlecht'in Markovic üzerindeki etkisi merak uyandırıyor.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:59
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