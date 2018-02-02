Emenike’nin adresi La Liga
Her transfer döneminde isminden söz ettiren Emmanuel Emenike'nin yeni durağı La Liga oldu.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 08:13
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Yönetimi de kastetti
Toplam 1
Yorum
Ali Ekber Fenerbahçe En İyi Transferini, RVP'yi Göndermekle Yaptı.. Takımın Önünü Kesen Tek İsimdi..!
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Gençlerbirliği'nden Şenol Güneş'e tepki
Toplam 24
Yorum
Barzinho once G.Birliği olarak o umıt ozatın yaptıgı acıklamalardan sona ceza kesıceksın tehdıtkar konusmaları ıcın ayrı ceza kesıceksın sona konus
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Gençlerbirliği'nden Şenol Güneş'e tepki
Toplam 24
Yorum
karakartal senin teknik direktörün o saçma açıklamaları yapmasaydı yarın öbür gün beşiktaş bize krampon verdi delikanlı takımmış diye manşet attırırdın
Emenike’nin adresi La Liga haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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