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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Emenike’nin adresi

    Emenike’nin adresi <a href="/index/la-liga?id=c32d8da3-2126-414c-8106-33dd27986cf0" class="" rel="tag">La Liga</a>

    Her transfer döneminde isminden söz ettiren 'nin yeni durağı oldu.

    İspanyol ekibi Las Palmas, golcü futbolcuyu 'tan sezon sonuna kadar kiraladı. Sezonun ilk yarısında hiç gol atamayan Emenike'nin yeni takımı , 'nın düşme hattında yer alıyor. Olympiakos ile 2019'un sonuna kadar sözleşmesi bulunan Emenike'nin Türk takımlarıyla da anılmıştı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 08:13
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