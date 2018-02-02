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    02 Şubat 2018, Cuma
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    transferi pek sevmiyor

    <a href="/index/ara?id=8b55e7eb-c27b-4472-b4c2-82225efc6b29" class="" rel="tag">Ara</a> transferi pek sevmiyor

    İkinci dönemini yapmadan geçiren taraftarını üzse de bu konudaki istikrarını sürdürdü

    transferde yeni bir oyuncu almayan Fenerbahçe, son 5 yılda sadece bir kez bu dönemde futbolcu takviyesi yaptı. , 2013-14, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında da devre arasında oyuncu almamıştı. Fenerbahçe'nin son 5 yıldaki tek transferi de Ukraynalı Karavaiev'di.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:57
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