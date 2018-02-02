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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Gomez gelmeye hazırdı

    Gomez gelmeye hazırdı

    transferin son gününde savunmaya takviye için yoğun uğraş verirken 'in kapıdan döndüğü ortaya çıktı

    Fİtalyan basınında yer alan habere göre sarı-lacivertliler, transferin son gününde görüştüğü Gomez ile her konuda anlaştı. Fakat Milan istediği 1.5 milyon dolar'lık kiralama ücretinde indirim yapmadı. Bunun üzerine sarı- lacivertliler son gün bu ücreti veremeyeceğini belirtti ve gerçekleşmedi. Gomez'i Boca Juniors'un da bonservisyle almak istediği ve 6.5 milyon euro teklif ettiği ifade edildi. Milan'ın ise oyuncunun bonservisi için 8 milyon euro talep ettiği vurgulandı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:57
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