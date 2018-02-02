Kara bulutlar
Janssen, Giuliano, Neto, Skrtel ve Şener’den sonra Giresun maçında darbe alan Hasan Ali de sakatlar kervanına katıldı Daha bitmedi. Sol dizinde kıkırdak bozulması bulunan Martin Skrtel’in sahalara dönmesinin 3 haftayı bulabileceği açıklandı
AMELİYAT OLMAYACAK
Sol dizinde oluşan kıkırdak bozulması nedeniyle tedavisi süren Slovak savunma oyuncusunun iyileşmesi 3 haftayı bulacağı açıklandı. Skrtel'in bu sürede yapılan tetkiklerinde durumunun iyiye gitmesi durumunda takımla çalışmalara başlayacağı öğrenilirken, şu an için Slovak stoperin ameliyat edilmesinin söz konusu olmadığı aktarıldı. Skrtel, Gençlerbirliği ve Başakşehir karşılaşmalarını da sakatlığından dolayı kaçıracak. Alanya maçına yetişip yetişmeyeceğini ise zaman gösterecek. Sakatlık kurbanı olan Fenerbahçe'de sol üst adalesinde kopma ve kısmi yırtık tespit edilen Yiğithan Güveli de sezonu kapatmıştı.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:19
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
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