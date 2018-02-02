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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Kara bulutlar

    Kara bulutlar

    Janssen, Giuliano, Neto, Skrtel ve Şener’den sonra Giresun maçında darbe alan de sakatlar kervanına katıldı Daha bitmedi. Sol dizinde kıkırdak bozulması bulunan ’in sahalara dönmesinin 3 haftayı bulabileceği açıklandı

    Fenerbahçe sakatlıklardan başını kaldıramaz hale geldi. Janssen, Giuliano, Neto, Skrtel ve Şener'den sonra Giresun ile oynanan maçında ayağına darbe alan Hasan Ali da sakatlar kervanına katıldı. Tedavisine başlanan tecrübeli futbolcunun, hafta sonunda oynanacak Gençlerbirliği maçına yetişmesi zor görünüyor. Dün ayrıca bir kötü haber de geçen hafta sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyen Martin Skrtel'den geldi.

    AMELİYAT OLMAYACAK
    Sol dizinde oluşan kıkırdak bozulması nedeniyle tedavisi süren Slovak savunma oyuncusunun iyileşmesi 3 haftayı bulacağı açıklandı. Skrtel'in bu sürede yapılan tetkiklerinde durumunun iyiye gitmesi durumunda takımla çalışmalara başlayacağı öğrenilirken, şu an için Slovak stoperin ameliyat edilmesinin söz konusu olmadığı aktarıldı. Skrtel, Gençlerbirliği ve Başakşehir karşılaşmalarını da sakatlığından dolayı kaçıracak. Alanya maçına yetişip yetişmeyeceğini ise zaman gösterecek. Sakatlık kurbanı olan Fenerbahçe'de sol üst adalesinde kopma ve kısmi yırtık tespit edilen Yiğithan Güveli de sezonu kapatmıştı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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