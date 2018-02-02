Ozan'a af krizi
Aykut Kocaman: Affedersem kendimi inkar etmiş olurum... Yöneticiler: 5 ay oynamazsa zararı bize olur. Takıma dahil edilmeli
'ORTA YOL' ARANIYOR
AFFEDİLME umudu taşıyan Ozan çalışmalarını Dereağzı'nda tek başına sürdürüyor. Yönetimin, Aykut Kocaman'ı da ezmeden bir formül bularak, Ozan Tufan'ı tekrar takıma dahil etmesi bekleniyor.
Crystal Palace vazgeçmedi
CRYSTAL Palace'ın, transferi son anda yatan Ozan Tufan'a mail atarak, "Senden vazgeçmedik. Sen önemli bir oyuncusun. Oyuncumuz sakat olduğu için forvet bölgesine transfer yapmak zorunda kaldık. Görüşmelerimiz devam etsin. Seni takip etmeyi sürdürüyoruz" dediği bildirildi.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:19
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
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