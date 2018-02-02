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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Ozan'a af krizi

    Ozan'a af krizi

    : Affedersem kendimi inkar etmiş olurum... Yöneticiler: 5 ay oynamazsa zararı bize olur. Takıma dahil edilmeli

    ARA transferde hiçbir takıma gidemeyip elde kalan 'ın affedilip takıma katılacağı iddia edilmişti. Ancak 'ın kadro dışı bıraktığı yıldız oyuncuyu affetme niyetinin olmadığı ortaya çıktı. En azından şimdilik... Sarı-lacivertli teknik direktörün, "Eğer Ozan'ı affedersem kendimi inkar etmiş olurum. Onun hakkında bir karar aldım ve bu kararın arkasındayım" dediği belirtiliyor. Yönetimden birçok ismin ise Ozan'ın yeniden takıma katılması yönünde görüş belirttiği öğrenildi. Bu krizin 'ye fayda değil zarar vereceğini düşünen idareciler, 5 ay oynamaması halinde Ozan Tufan'ın piyasasının da düşeceğini vurguluyor.

    'ORTA YOL' ARANIYOR
    AFFEDİLME umudu taşıyan Ozan çalışmalarını Dereağzı'nda tek başına sürdürüyor. Yönetimin, Aykut Kocaman'ı da ezmeden bir formül bularak, Ozan Tufan'ı tekrar takıma dahil etmesi bekleniyor.

    Crystal Palace vazgeçmedi
    'ın, transferi son anda yatan Ozan Tufan'a mail atarak, "Senden vazgeçmedik. Sen önemli bir oyuncusun. Oyuncumuz sakat olduğu için forvet bölgesine yapmak zorunda kaldık. Görüşmelerimiz devam etsin. Seni takip etmeyi sürdürüyoruz" dediği bildirildi.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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