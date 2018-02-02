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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Aykut hoca haklı

    Aykut hoca haklı

    Giresun maçında kaleci Ahmet’in kramponları ile basıp ayağını deldiği oyuncu, “Birçok maçta ağır faullere maruz kalıyoruz. Hakemler nedense görmüyor; Yeter artık!” dedi

    Kupadaki Giresun maçında kaleci Ahmet Şahin'in kramponla ayağına basması sonucu ayağı delinen Hasan Ali Kaldırım, 'a destek verdi. Sarı-lacivertli oyuncu, pozisyonun kesinlikle penaltı olduğunu ve Ahmet'in kırmızı kartla atılması gerektiğini savunarak, "Aykut hoca hakemlerden şikayet etmekte yerden göğe kadar haklı. Birçok maçta tekme yiyoruz, ağır ve kasıtlı hareketlere maruz kalıyoruz.

    Ancak hakemler nedense görmüyorlar. Bize gelince kartlar hemen gösteriliyor ama nakiplere sıra gelince hakemler ellerini ceplerine atmıyorlar. Bir değil, iki değil, bu hep oluyor. Ama yeter artık, bir yere kadar yani!" diye konuştu. Yönetim, Hasan Ali'nin ayağının delindiği fotoğrafı maçtan sonra resmi siteden paylaşmıştı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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