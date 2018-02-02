Aykut hoca haklı
Giresun maçında kaleci Ahmet’in kramponları ile basıp ayağını deldiği oyuncu, “Birçok maçta ağır faullere maruz kalıyoruz. Hakemler nedense görmüyor; Yeter artık!” dedi
Ancak hakemler nedense görmüyorlar. Bize gelince kartlar hemen gösteriliyor ama nakiplere sıra gelince hakemler ellerini ceplerine atmıyorlar. Bir değil, iki değil, bu hep oluyor. Ama yeter artık, bir yere kadar yani!" diye konuştu. Yönetim, Hasan Ali'nin ayağının delindiği fotoğrafı maçtan sonra resmi siteden paylaşmıştı.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:22
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
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