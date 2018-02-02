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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Yönetimi de kastetti

    Yönetimi de kastetti

    Hoca, aleyhte çalındığını düşündüğü düdüklere, verilmediğini savunduğu penaltılara yönetimden hiçbir ses çıkmamasından son derece rahatsız. Bütün sorumluluğun tıpkı 3 Temmuz sürecinde yaşandığı gibi sırtında olmasından ise şikayetçi. Bu da onun ayarlarını bozuyor

    'ın, 'nda oynanan Giresunspor maçının ardından yaptığı, "Bizim hakemleri yenecek gücümüz yok. Bu organizasyonu geçecek gücümüz yok. Tecrübeli insanım. Net gözüküyor. Ligde ve kupada şampiyon olma ihtimalimiz yok" açıklaması konuşuluyor, uzun bir sürede konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor. Peki Aykut hoca ne demek istedi? Kulislerde duyduklarım, Kocaman'ın aslında sadece hakemlere, federasyona değil, camiasına da mesaj verdiği yönünde. Ve tabii yönetime de...

    NEYİ SAKLIYORSUNUZ!
    AYKUT hocanın gündeme bomba gibi düşen sözlerini resmi internet sitesi sansürlemiş. Fenerbahçe. org, Kocaman'ın, "Ligde ve kupada şampiyon olma ihtimalimiz yok" cümlesini görmezden gelmiş! Neyi, kimden saklıyorlarsa... 3 Temmuz sürecinde sorunlarla tek başına mücadele etmek zorunda kaldı Kocaman. Camianın o en zor dönemlerinde sadece teknik direktörlük değil, başkanlık da yaptı camiaya... Yalnızdı, şimdi yine kendisini yalnız hissediyor.

    TEK TRANSFER YAPILMADI
    ALEYHTE çalındığını düşündüğü düdüklere, verilmediğini savunduğu penaltılara ve cezalara karşı yönetimden bir kişinin çıkıp tek laf etmemesindenrahatsız. Takımın bütün sorumluluğunu Kocaman'ın sırtına yüklemişler, kendileri seçim hazırlıklarıyla ilgileniyor! Koskoca bir devre arası, ihtiyaç olmasına rağmen yapılamadı. Ama , "Transfere ihtiyacımız yok" diyerek yönetimin sorumluluğunu bir kez daha sırtına aldı. En sonunda bir patlama yaşaması kaçınılmazdı. Patladı da...

    GÖREVİNİZİ ÜSTLENİN
    EĞER Kocaman'ın sözlerini sadece MHK ve federasyona olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kocaman, o açıklamalarıyla kendisini yalnız bıraktığını düşündüğü Fenerbahçe yönetimine de bir mesaj gönderdi. Bildiğim bir şey var ki yazıyorum. Aykut hocanın sadece teknik direktörlük yapmasını sağlayın. Çünkü hem hocalık hem de yöneticilik yapmak onun ayarlarını bozuyor. Herkes işini yapsın. Siz de işinizi yapın. Bi zahmet...

    ?PFDK'ya sevk edildi
    AYKUT Kocaman, 'na sevk edildi. Kuruldan yapılan açıklamada, Kocaman'ın 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak 'ya sevk edildiği bildirildi.

    'Taraflı tavır!'
    F.BAHÇE, Aykut Kocaman'ın 'ya sevkedilmesini kınadı: Aykut Kocaman'ın, sevk edildiği haberini utançla öğrendik. Hocamıza ve kulübümüze yönelik bu taraflı tavrı kınıyor, ve kurullarının aklı selim kararlar alarak yanlıştan dönmesini bekliyoruz.

    HABER ANALİZ - EMRE BOL

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:18
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