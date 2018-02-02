Yönetimi de kastetti

AYKUT Kocaman'ın, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Giresunspor maçının ardından yaptığı, "Bizim hakemleri yenecek gücümüz yok. Bu organizasyonu geçecek gücümüz yok. Tecrübeli insanım. Net gözüküyor. Ligde ve kupada şampiyon olma ihtimalimiz yok" açıklaması konuşuluyor, uzun bir sürede konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor. Peki Aykut hoca ne demek istedi? Kulislerde duyduklarım, Kocaman'ın aslında sadece hakemlere, federasyona değil, Fenerbahçe camiasına da mesaj verdiği yönünde. Ve tabii yönetime de...



NEYİ SAKLIYORSUNUZ!

AYKUT hocanın gündeme bomba gibi düşen sözlerini Fenerbahçe resmi internet sitesi sansürlemiş. Fenerbahçe. org, Kocaman'ın, "Ligde ve kupada şampiyon olma ihtimalimiz yok" cümlesini görmezden gelmiş! Neyi, kimden saklıyorlarsa... 3 Temmuz sürecinde sorunlarla tek başına mücadele etmek zorunda kaldı Kocaman. Camianın o en zor dönemlerinde sadece teknik direktörlük değil, başkanlık da yaptı camiaya... Yalnızdı, şimdi yine kendisini yalnız hissediyor.



TEK TRANSFER YAPILMADI

ALEYHTE çalındığını düşündüğü düdüklere, verilmediğini savunduğu penaltılara ve cezalara karşı yönetimden bir kişinin çıkıp tek laf etmemesindenrahatsız. Takımın bütün sorumluluğunu Kocaman'ın sırtına yüklemişler, kendileri seçim hazırlıklarıyla ilgileniyor! Koskoca bir devre arası, ihtiyaç olmasına rağmen transfer yapılamadı. Ama Aykut Kocaman, "Transfere ihtiyacımız yok" diyerek yönetimin sorumluluğunu bir kez daha sırtına aldı. En sonunda bir patlama yaşaması kaçınılmazdı. Patladı da...



GÖREVİNİZİ ÜSTLENİN

EĞER Kocaman'ın sözlerini sadece MHK ve federasyona olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kocaman, o açıklamalarıyla kendisini yalnız bıraktığını düşündüğü Fenerbahçe yönetimine de bir mesaj gönderdi. Bildiğim bir şey var ki yazıyorum. Aykut hocanın sadece teknik direktörlük yapmasını sağlayın. Çünkü hem hocalık hem de yöneticilik yapmak onun ayarlarını bozuyor. Herkes işini yapsın. Siz de işinizi yapın. Bi zahmet...



?PFDK'ya sevk edildi

AYKUT Kocaman, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kuruldan yapılan açıklamada, Kocaman'ın 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.



'Taraflı tavır!'

F.BAHÇE, Aykut Kocaman'ın PFDK'ya sevkedilmesini kınadı: Aykut Kocaman'ın, sevk edildiği haberini utançla öğrendik. Hocamıza ve kulübümüze yönelik bu taraflı tavrı kınıyor, TFF ve kurullarının aklı selim kararlar alarak yanlıştan dönmesini bekliyoruz.

HABER ANALİZ - EMRE BOL