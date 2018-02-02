Yönetimi de kastetti
Hoca, aleyhte çalındığını düşündüğü düdüklere, verilmediğini savunduğu penaltılara yönetimden hiçbir ses çıkmamasından son derece rahatsız. Bütün sorumluluğun tıpkı 3 Temmuz sürecinde yaşandığı gibi sırtında olmasından ise şikayetçi. Bu da onun ayarlarını bozuyor
AYKUT Kocaman'ın, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Giresunspor maçının ardından yaptığı, "Bizim hakemleri yenecek gücümüz yok. Bu organizasyonu geçecek gücümüz yok. Tecrübeli insanım. Net gözüküyor. Ligde ve kupada şampiyon olma ihtimalimiz yok" açıklaması konuşuluyor, uzun bir sürede konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor. Peki Aykut hoca ne demek istedi? Kulislerde duyduklarım, Kocaman'ın aslında sadece hakemlere, federasyona değil, Fenerbahçe camiasına da mesaj verdiği yönünde. Ve tabii yönetime de...
NEYİ SAKLIYORSUNUZ!
AYKUT hocanın gündeme bomba gibi düşen sözlerini Fenerbahçe resmi internet sitesi sansürlemiş. Fenerbahçe. org, Kocaman'ın, "Ligde ve kupada şampiyon olma ihtimalimiz yok" cümlesini görmezden gelmiş! Neyi, kimden saklıyorlarsa... 3 Temmuz sürecinde sorunlarla tek başına mücadele etmek zorunda kaldı Kocaman. Camianın o en zor dönemlerinde sadece teknik direktörlük değil, başkanlık da yaptı camiaya... Yalnızdı, şimdi yine kendisini yalnız hissediyor.
TEK TRANSFER YAPILMADI
ALEYHTE çalındığını düşündüğü düdüklere, verilmediğini savunduğu penaltılara ve cezalara karşı yönetimden bir kişinin çıkıp tek laf etmemesindenrahatsız. Takımın bütün sorumluluğunu Kocaman'ın sırtına yüklemişler, kendileri seçim hazırlıklarıyla ilgileniyor! Koskoca bir devre arası, ihtiyaç olmasına rağmen transfer yapılamadı. Ama Aykut Kocaman, "Transfere ihtiyacımız yok" diyerek yönetimin sorumluluğunu bir kez daha sırtına aldı. En sonunda bir patlama yaşaması kaçınılmazdı. Patladı da...
GÖREVİNİZİ ÜSTLENİN
EĞER Kocaman'ın sözlerini sadece MHK ve federasyona olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kocaman, o açıklamalarıyla kendisini yalnız bıraktığını düşündüğü Fenerbahçe yönetimine de bir mesaj gönderdi. Bildiğim bir şey var ki yazıyorum. Aykut hocanın sadece teknik direktörlük yapmasını sağlayın. Çünkü hem hocalık hem de yöneticilik yapmak onun ayarlarını bozuyor. Herkes işini yapsın. Siz de işinizi yapın. Bi zahmet...
?PFDK'ya sevk edildi
AYKUT Kocaman, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kuruldan yapılan açıklamada, Kocaman'ın 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.
'Taraflı tavır!'
F.BAHÇE, Aykut Kocaman'ın PFDK'ya sevkedilmesini kınadı: Aykut Kocaman'ın, sevk edildiği haberini utançla öğrendik. Hocamıza ve kulübümüze yönelik bu taraflı tavrı kınıyor, TFF ve kurullarının aklı selim kararlar alarak yanlıştan dönmesini bekliyoruz.
HABER ANALİZ - EMRE BOL
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:18
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
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