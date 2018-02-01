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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    F.Bahçe dönemini sessiz geçirdi

    F.Bahçe transfer dönemini sessiz geçirdi

    , futbolda "ara " olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemini yine sessiz geçirdi.

    Sezon başı transferini hareketli geçiren sarı-lacivertli takım, devre arasında ise takviye yapmadı.

    Ara transferde yeni bir oyuncu almayan , son 5 yılda sadece bir kez bu dönemde futbolcu takviyesi yaptı.

    Fenerbahçe, bu sezonunun dışında, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında da devre arasında oyuncu almamıştı.

    Geçen sezon yönetiminde devre arasında 'ten Oleksandr Karavaiev'i 6 aylığına kiralayan Fenerbahçe'nin son 5 yıldaki tek ara transferi de Ukraynalı orta saha oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

    Yabancı sayısı ve FFP, transferi engelledi
    Fenerbahçe'nin ara döneminde takviye yapamamasında yabancı futbolcu kontenjanın dolu olması ve 'nın Finansal Fair Play (FFP) yaptırımı etkili oldu.

    Kadrosunda şu anda 14 yabancı futbolcu bulunan ve kontenjanı dolu olan Fenerbahçe, bu isimlerden birini gönderemediği için yabancı oyuncu transferine yönelemedi.

    UEFA'yla yapılan FFP anlaşması gereği gelir giderlerine de dikkat etmek zorunda kalan sarı-lacivertliler, maddi açıdan da uygun bir yerli futbolcu bulamadığı için transferi sessiz geçirmek zorunda kaldı.

    Sezonun ilk yarısında 'de sadece 114 dakika süre alabilen Hollandalı futbolcu, ülkesinin takımlarından Feyenoord'a transfer oldu.

    Fenerbahçe, bu sezon 7 resmi maçta oynayan 21 yaşındaki santrforu Ahmethan Köse'yi ise 1. Lig ekibi Boluspor'a kiraladı.

    Eljif Elmas listeye dahil edildi
    Fenerbahçe, sezon başı kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Makedon futbolcu 'ı, 'nin yerine kadroya ekledi.

    Sezon başında, 18 yaşına girmediği için profesyonel sözleşme imzalanamayan Elmas, Van Persie'nin de takımdan ayrılmasıyla 14. yabancı futbolcu olarak listeye dahil edildi.

    Ozan Tufan kulüp bulamadı
    Fenerbahçe'nin oyuncusu , ara transfer döneminde kulüp bulamadığı için takımda kaldı.

    Teknik direktör 'ın kadroda düşünmediği için Antalya kampına götürülmeyen ve kadro dışı bırakılan Ozan, istediği teklifleri alamadı.

    Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'yle Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Yiğithan Güveli'nin şanssızlığı
    Fenerbahçe'de genç stoper ara transfer döneminde büyük bir şanssızlık yaşadı.

    ekibi Sparta Rotterdam'a kiralık gitmesi için anlaşılan Yiğithan Güveli, buna karşın teknik direktör Aykut Kocaman tarafından 'ndaki İstanbulspor maçında ilk 11'e yazıldı. Bu karşılaşmada sakatlanan ve sezonu kapattığı açıklanan 19 yaşındaki futbolcunun, kiralık transferi için Hollanda kulübüyle yapılan anlaşması da iptal edildi.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:30
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