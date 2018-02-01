Crystal Palace'a transferi son anda yatan Ozan Tufan, milli futbolcuya mail atarak "Senden vazgeçmedik. Sen önemli bir oyuncusun. Oyuncumuz sakat olduğu için forvet bölgesine transfer yapmak zorunda kaldık. Görüşmelerimiz devam etsin. Seni takip etmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.