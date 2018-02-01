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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    'la ilgili flaş ayrıntı: İngilizler...

    <a href="/index/ozan-tufan?id=15c85642-d3ef-4828-9fb7-254f8a23cdb9" class="" rel="tag">Ozan Tufan</a>'la ilgili flaş ayrıntı: İngilizler...

    Crystal Palace'a transferi son anda yatan Ozan Tufan, milli futbolcuya mail atarak "Senden vazgeçmedik. Sen önemli bir oyuncusun. Oyuncumuz sakat olduğu için forvet bölgesine transfer yapmak zorunda kaldık. Görüşmelerimiz devam etsin. Seni takip etmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:51
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