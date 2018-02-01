Ozan Tufan'la ilgili flaş ayrıntı: İngilizler...
Crystal Palace'a transferi son anda yatan Ozan Tufan, milli futbolcuya mail atarak "Senden vazgeçmedik. Sen önemli bir oyuncusun. Oyuncumuz sakat olduğu için forvet bölgesine transfer yapmak zorunda kaldık. Görüşmelerimiz devam etsin. Seni takip etmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:51
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"Parayı değil Beşiktaş'ı seçtim"
Toplam 2
Yorum
CELAL TOVBEEE UKRANYADA KI ACIKLAMASI ; KLUBUMU COK SEVIYORUM AMA DUSUNMEM GEREKEN BIR AILEM VAR GELECEKLERI ICIN BU TEKLIFI DEGERLENDIRDIM
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Fernando bir ay daha yok
Toplam 5
Yorum
suat karakaya Orta saha gitti şampiyonlukda gitti bu SELÇUK ile biz ancak 3.oluruz.
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Emrah Portekiz'de kurtarıcı olarak karşılandı!
Toplam 5
Yorum
Yasama Emrah karakterli bir oyuncu. Orta sahada faydalı olabilirdi diye düşünüyorum. Gönlümüz onunla. Kendisine başarılar diliyoruz.
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